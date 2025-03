Leedu tuleb Eesti käsipallikoondise vastu parimas koosseisus

Ametlikes kohtumistes ei ole Eesti Leeduga pikalt kokku läinud, kuid Balti mere liiga raames alistati sama vastane alles käesoleva aasta jaanuaris 38:32. Leedukad on alustanud kvalifikatsiooniturniiri kodus võiduga Põhja-Makedoonia üle ning võõrsil jäädi Sloveeniale kindlalt alla ja sellega paiknetakse alagrupis kolmandal kohal.

Aasta parimaks Leedu käsipalluriks valitud Karolis Antanavičius on üks liidreid Austria meistriliiga tippklubis Alpla HC Hard. Rumeenia meistrivõistlustel on Gabrielius Virbauskas resultatiivseim mängija, samas kui Aidenas Malašinskas juhib resultatiivsete söötude arvestust.

“Hetkel mängivad mitmed võtmemängijad oma klubis tähtsat rolli,“ jätkas leedulaste juhendaja. „See on eestlastega kohtumiste eel väga oluline.Tulevate matšide tähtsust on raske üle hinnata. Nende kahe mängu võitja paneb end väga heasse positsiooni, et alagrupis teise koha nimel võidelda, mis garanteeriks pääsu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Ootan tervelt tiimil maksimaalset keskendumist ning loomulikult loodame ka oma publiku toele mõlemas Balti riigis.“