Nädal piiri taga: Eesti koondislasele MVP auhind ja teistelt eestlastelt soliidsed esitused

Poola naiste kõrgliigas said võidurõõmu tunda mõlemad seal mängivad eestlannad. Kristiine Miilen aitas Radomi Radomka 3:1 (25:19, 25:23, 19:25, 25:22) võiduni Sokoli üle. Miilen tõi 6 punkti (+4). Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik said aga 3:2 (22:25, 20:25, 25:16, 25:19, 15:13) võidu Lodzi Commerceconi vastu. Laagilt võitjate parimana 23 punkti (+18) ning see tõi talle ka mängu MVP tiitli. Tabelis on Bielsko-Biala 44 silmaga neljas ja Radom 30 punktiga viies.