Üllatusmees jääb siiski Kanaari saarte MM-rallist eemale

„Olen selle unistuse nimel aasta aega töötanud. Kui hakkasid liikuma kuulujutud, et Kanaari saared saavad MM-etapi, võtsin ühendust M-Spordi bossi Malcolm Wilsoniga ja tahtsin ühe nende autoga sõita. Lõpuks me siiski kokkuleppele ei jõudnud ja tõde on see, et mul on parem keskenduda Hispaania meistrivõistlustele,“ teatas Suarez Hispaania ajalehe Diario AS vahendusel.