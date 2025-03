Aivari veenmisoskus on esmaklassiline, kuid sellega on käinud alati kaasas inimeste tunnete ja emotsioonidega manipuleerimine. Seda on tunda saanud kolleegid Floras, klubide esindajad, jalgpalliliidu töötajad, fännid ja ajakirjanikud. Pea kõik jalgpalliringkondades tegutsevad inimesed teavad, et vähimalegi kriitilisele sõnavõtule ükskõik millises meediumis järgnes (ja järgneb tänaseni) pea eranditult iga kord telefonikõne Aivar Pohlakult. Milline on kõne tonaalsus, sõltub sõnavõtjast ning sõnavõtu sisust. Kõne võib olla rahulik, veenev ja sisendusjõuline. Aga võib olla ka raevutsev, räuskav ja ropp.