Petmisega vahele jäänud Norra suusahüppekoondis jäi suursponsorist ilma

Norra kindlustusfirma Help andis esmaspäeva hommikul teada, et nad lõpetavad sponsorlepingu Norra suusaliiduga.

„Kurb on see, et Norra suusahüppekoondis on kõigest mõne päevaga hävitanud kogu usalduse, mis oli suudetud taastada pärast mitut sportlikult ebaõnnestunud hooaega,“ teatas Helpi kommunikatsioonidirektor Dag Are Børresen NRK-le.