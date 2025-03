„See on meie kättemaks!“ Soomlased on õnnelikud, et Norra suusahüppekoondis petmisega vahele jäi

Norra suusahüppajatele heideti ette seda, et nad manipuleerivad kiipidega ehk kasutavad rohkem kombinesoone, kui on reeglite järgi lubatud. Lisaks süüdistati neid kombinesoonide sisse nööride õmblemises. Viimase abil peaksid hüppekombed jäigemaks muutuma.

Skandaali puhkemise järel limpsivad enim keelt soomlased. Nimelt võetakse Norra suusahüppajate vahelejäämist kui kättemaksu. Soomes pole unustatud, et kui 2001. aastal kuus nende sportlast Lahti MM-il dopingu kastutamisega vahele jäid, olid just norrakad nende kõige suuremad kritiseerijad.

Soome Rahvusringhäälingus suusahüppeid kommenteeriv Pekka Holopainen möönis, et tal on inimlikult Aalbust kahju, kuid samas on tegemist räige petmisega, mis on võrdeline dopingu kasutamisega.

„Mõju on sama. Veredopingut kasutades on võimalik ühe miiliga võita 40 sekundit, Norra koondise kasutatud kombe toob aga hüppega umbes 14 lisapunkti,“ märkis ta.

Kui Holopainenilt küsiti, kuidas Soome rahvas on skandaali omaks võtnud, vastas ta: „Soovite ausat vastust? See on schadenfreude ( rõõm ja rahulolu, mis tuleneb teiste inimeste kannatustest, alandusest, ebaõnnestumisest jne. ). See on meie kättemaks Norrale pärast seda, mis juhtus 2001. aastal Lahtis.“