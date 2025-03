Disklahvi saanud Norra suusahüppajad: me ei teadnud pettusest mitte midagi

Norra suusahüpete spordidirektor Jan-Erik Aalbu tunnistas eilsel pressikonverentsil, et Trondheimis üritati suure mäe võistlusel teenida medaleid ja kõrgeid kohti pettuse teel, ent ainult siis.

Laupäeval, enne meeste suure mäe võistlust selgus salaja filmitud videost, et Norra sportlaste kombinesoonidega manipuleeritakse. Kui kohtunikud need lahti harutasid, sai selgeks, et teatud kohti oli reeglitevastaste materjalidega jäigemaks tehtud ning kaks suusahüppajat - hõbeda võitnud Lindvik ja viienda koha saanud Forfang - diskvalifitseeriti. Praeguseks on teada, et kombinesooni jalgadevahelise õmbluse juures oli kasutatud reeglitevastast materjali, mis võtab ära elastsuse.

Nüüd võtsid skandaali osas sõna ka disklahvi saanud Lindvik ja Forfang.

„Oleme mõlemad täiesti löödud. Keegi meist poleks hüpanud kombinesoonidega, kui me teadnuks, et nendega on manipuleeritud. Mitte mingil juhul,“ vahendab Norra ringhääling NRK sportlaste avaldust, mille saatis Norra suusaliit.

„Meie usaldus tugisüsteemi vastu on olnud suur ja võistlusvarustuse arendamiseks on alati kõvasti tööd tehtud,“ ütlevad sportlased.

Samas tunnistavad suusahüppajad, et ka nemad kannavad vastutust selle eest, et kõik reeglid oleks täidetud.

„Meil, sportlastel, on ka kohustus tagada, et kombinesoon sobib, kuid meil pole olnud rutiini, et jälgida tugipersonali tööd, näiteks õmbluste osas,“ lisavad sportlased. „Peame sellest õppima. Tahame, et juhtunu kohta selguks täpsed üksikasjad ja ootame FIS-i uurijatega koostöö tegemist.“

Norra suusaliidu president Tove Moe Dyrhaug nimetas suusahüppekoondise petmist vastuvõetamatuks.

„Päevavalgele tulnud paljastused ja tõdemused on vastuvõetamatud ja rikuvad spordi väärtusi. Petmine on väga tõsine asi ja me teame, et paljud inimesed tunnevad nüüd juhtunu pärast tohutut pettumust,“ teatas Dyrhaug koos Norra suusaliidu peasekretäri kohusetäitja Ola Keuliga tehtud avalduses.

Alaliit lubas rahvusvahelist suusaliitu (FIS) uurimisel igakülgselt abistada.

