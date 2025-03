VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Eesti korvpallikoondis võiks EM-il grillida Hispaaniat, Gruusiat või Türgit, Serena Williams ja taksopargi Tempo

Sissejuhatuseks tuleb muidugi öelda, et Kullamäe käik välismaale oli sundsamm. Kes mäletab eelmise aasta BC Kalev/Cramo – Pärnu Sadama mängu Kalevi spordihallis saab aru, miks Kullamäed seekord saalis polnud. See võinuks lõppeda totaalse jama ja saate lukku keeramisega. Ärme hakka herilasepesa asjata torkima...

Esmalt eurobasketist ehk Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist. Eesti on kõrges mängus sees ja ootab vastaseid. Loosimine leiab aset 27. märtsil, Riias. Arvestades tugevusgruppe võiks Eesti alagruppi sattuda huvitavaid valikuid ja saatejuhid käivad välja omad eelistused, koos põhjendustega. Kas tuleb Kaukaasia grill koos Türgi kohviga või lõpuks ometi õnnestuks kokku minna Hispaaniaga, kellega viimati mängiti tervelt 32 aastat tagasi, 1993. aasta EM-finaalturniiril. Eesti korvpallikoondise poolehoidjad on EM-i mängudele soetanud juba 14 000 piletit, mis on kõva sõna. Koguni nii kõva, et eurobasketi sotsiaalmeedia kanalid tituleerisid eestlased Euroopa kõige kõvemaks korvpallirahvaks.

Optibet Eesti-Läti liigas algab põhiturniiri viimane nädal. Eesti klubisid on hetkel play-off’is vaid kaks – Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool/Maks&Moorits. Seis on selles vaates päris nutune. Rapla Utilitas võiks veel teoreetiliselt veerandfinaali pääseda, aga selleks tuleb võita mõlemad järele jäänud kohtumised ja loota, et keegi otsestest konkurentidest vääratab. Jutt käib Liepajast ja Ventspilsist. Indrek Reinbok on Cramo eesotsas pidanud neli kohtumist ja seni suutnud püsida võidulainel. Eriliselt magus oli võit liiga liidri Riia VEF-i üle, vastase koduväljakul. Kas Elijah Clarance’i lahkumine lõi õhku natuke klaarimaks?