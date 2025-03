Norra suusahüppajad tunnistasid pettust. Aga ainult ühel võistlusel, muidu ollakse puhtad kui prillikivi

Norra suusahüpete spordidirektor Jan-Erik Aalbu tunnistas pressikonverentsil, et Trondheimi MM-il üritati suure mäe võistlusel teenida medaleid ja kõrgeid kohti pettuse teel, ent ainult siis. Muidu on norralased puhtad kui prillikivi ja sportlased ei teadnud sootuks, et nende kombinesoonidega manipuleeritakse. Kõiges on süüdi koondise tugipersonal.