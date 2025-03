Kläbo imelise MM-i järel: kardan, et minu motivatsioon võib kaduda sarnaselt Petter Northugile

Kläbo domineeris Trondheimi MM-i täielikult ning pani sellele kuldse punkti laupäevase maratoniga. Jõuproovi järel tunnistas Kläbo, et ilmselt võib tal edaspidi motivatsiooniga raskusi olla.

Kläbo on nüüdseks võitnud kokku 15 MM-tiitlit. Sellega möödus ta kaasmaalasest Petter Northugist, kelle arvele jäi 13 MM-tiitlit. Northug on tõdenud, et tal läks motivatsiooniga keeruliseks pärast kodust Holmenkolleni MM-i 2011. aastal, kus ta võitis kolm kuldmedalit.

„Ma ei kujuta ette, kuidas asjad edasi lähevad. Võtan nüüd korraks aja maha ja meenutan MM-i. Kõik on olnud väga pingeline,“ sõnas Kläbo Norra ajalehele VG. „Eriti vajan taastumist pärast maratoni. Minu jalad valutavad ka niisama kõndides. Samas saan ma väga hästi aru, miks Petter tundis ennast pärast Holmenkolleni MM-i just niimoodi. Kardan, et sama asi võib ka minuga juhtuda.“

Siiski lubas Kläbo olla järgmise aasta Milano Cortina olümpiamängudel tippvormis. „Sel kevadel pean võtma veidike pikema pausi. Ma ei taha treeningutega alustada 1. mail. See on kindel. Vajan puhkust,“ lisas ta.

Kläbo sõnul oli MM-ile eelnenud aeg tema jaoks väga kurnav. Nimelt kartis ta igal hommikul ärgates, et on haigeks jäänud. „Ärkasin igal hommikul tundega, et mul on valus neelata. See tunne tekkis igal korral neelamise ajal. See oli kohutav. Ma ei soovi sellist tunnet kellelegi,“ rääkis Trondheimis lõpuks kuuest sõidust kuus kulda võitnud Kläbo.

