DELFI VIDEO JA FOTOD | Simple Session sai kolmekordse tšempioni, Sister Sessionil võidutses 16-aastane multitalent

BMX võistluse peakohtunik David Cleworth ütles, et Boyd Hilderile tõi võidu tema trikkide unikaalsus. „Ta leidis täiesti teistsuguse viisi seda rada kasutada, ta sõit oli väga leidlik, kreatiivne ja originaalne,“ kiitis Cleworth. „Näiteks backflip Smith grind elemendil, mida keegi teine varem polnud kasutanudki, väga stiilne one handed cannonball või siis toothpick grind up - ma vist pole kunagi näinud kedagi sellist trikki tegemas. Väga hästi läbimõeldud sõit, mis nägi välja nagu tuleks see tal käigu pealt.“

Sky Browni tähelend ei piirdu ainult rulatamisega, tegemist on ka tõusva lainesurfi profiga. „Mu eesmärk on kvalifitseeruda 2028. aasta Los Angelese olümpiale nii rulasõidus kui ka surfamises ja võita kaks kulda,“ sõnas miljonite noorte eeskuju.

„Eelmise korraga võrreldes on tüdrukute tase tohutult tõusnud ja kõik andsid oma parima. Mul polnud üldse lihtne võita võrreldes kuue aasta taguse ajaga. Konkurents oli tihe, mul on hea meel, et sain siin olla ja oma sõitu näidata,“ rääkis võitja.

Sky Brown sõnas oma etteaste kohta, et püüab alati näidata jõulist stiili ja teha rulaga kõrgeid hüppeid. „Iga trikki tehes keskendun sellele, et see näeks ka ilus välja,“ sõnas Brown, kes viimati võistles Tallinnas 2019. aastal ning pani võistluse kinni vaid 10-aastaselt.

Kohtunik Pat Duffy kiitis samuti naiste võistluse taset. „Me nägime palju erinevaid sõite, osad kihutasid ringi ja tegid kõrgeid hüppeid, teised eelistasid tehnilisi trikke streeti-poolel ning kindlasti oli eelis neil, kes suutsid kahte võistlusväljaku poolt omavahel kombineerida,“ kommenteeris Duffy, kelle kinnitusel oli esimese koha peale tihe rebimine.

„Naia Lasol oli väga hea sõit, ta tegi palju pöördeid, kasutas kogu parki, lendas kiirelt ja kõrgele ning ma ei arvanud, et Sky suudab teda võita,“ tunnitas kohtunik. „Aga Sky pani finaalis kiirust juurde ning otsustavaks saigi see, et aja sisse mahtus ka viimane trikk - kickflip indy.“

Meestesõidus läks tihedaks rebimiseks Winbergi ja Sakurai vahel

Meeste rulavõistluse võitis Hampus Winberg 16-aastase jaapanlase Issei Sakurai (90 punkti) ees, keda edestas vaid 1.11 punktiga. Viimane sai eile toimunud kvalifikatsioonivoorust edasi esimesena ning näitas ka täna sujuvat ja veatut sõitu. Kolmanda koha sai 2024. aasta Simple Sessioni võitja ja eestlastele hästi tuntud 30-aastane hispaanlane Danny Leon (87.48 punkti).

Hampus Winberg võistles Simple Sessionil ka 2022. ja 2023. aastal. Kolm aastat tagasi jäi ta ameeriklase Liam Pace’i järel teiseks. „Rada oli hea, mulle meeldis see rohkem kui eelmistel aastatel siin võisteldes. Kuna võistlusareen on nii suur ja võimas, siis oli ka sõitjate tase kõrge ja tohutult erinevaid võimalusi areeni kasutada,“ rääkis Winberg. Noor rulataja lisas, et kuna on harjunud sõitma nii pargi- kui ka tänavadistsipliini, siis talle sobis Simple Sessioni park suurepäraselt. „Ma sain sõita täpselt nii nagu mulle meeldib,“ lisas 2025. aasta võitja.

Hampuse finaali etteaste:

