FOTOD | Kõrgetasemelise BMX kvalifikatsiooni Simple Sessionil võitis britt Jordan Clark, Säälik Eesti parimana 21.

Roomet Säälik ütles, et Simple Sessioni rada on alati omapärane ja esitab iga kord suure väljakutse, et oma sõit kokku panna. „Samas on see huvitav, sest ühelgi teisel võistlusel pole nii palju erinevaid liine, mida sõita. See on ainulaade park,“ kommenteeris ka professionaalse tõukerattasõiduga tegelev sportlane. Oma etteaste kohta sõnas Säälik, et võib tänase sõiduga väga rahule jääda. „Tegin kaks ilma kukkumiseta sõitu, mis mul sellel võistlusel pole varem õnnestunud,“ oli Säälik rahul.