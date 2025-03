KOGU TÕDE MÄNGUST | Viimase hetke sunnitud vahetus tõestas Balti tšempioni sügavust ja lõi Pärnul jalad alt

Eesti võrkpallipubliku jaoks on põnevus maksimaalselt laes. Karika võitis Pärnu Võrkpalliklubi, Balti liiga tiitli Tartu Bigbank. Keegi ei kahtle, et need meeskonnad kohtuvad ka Eesti meistrivõistluste finaalseerias. Täna naudib võidušampuse magusat maitset Alar Rikbergi juhendatav Tartu Bigbank, kes krooniti Baltimaade parimaks kuuendat korda.