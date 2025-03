DELFI TRONDHEIMIS | Himma kukkus, võitles krampidega ja kaotas Kläbole üle 15 minuti, kuid jäi päevaga rahule

„Keha oli juba nii tühi, et rohkem polnud sellest midagi välja pingutada ilma, et kõik kohad oleksid krampi läinud. Ütlesin viimane ring Aivarile, et ma naudin. Kõigil, kes täna rajal olid, on arvatavasti kord elus võimalik sellist rahvamassi nautida. Mu seisund polnud väga halb, aga sellisel rajal 50 kilomeetri läbimiseks pole mu keha ilmselt loodud. Või siis ma pole hästi treenitud. Mul on ka 20 km distantsidel olnud krampidega probleeme, täna kestsin isegi suhteliselt kaua,“ rääkis Himma Eestis ajakirjanikele ja lisas, et jääb maratoni esimese nelja ringiga rahule.