DELFI HOLLANDIS | Uskumatu kilomeeter, uskumatud kaks päeva. Rekordimees, ent medalita Erm: seekord nii...

Erm teadis, et pronksi võitmiseks peab ta sakslast Till Steinforthi 1000 meetri jooksus edestama umbes 4,5 sekundiga. Lõpusirge avanedes näis, et eesmärk võib napilt täituda, sest noorem konkurent hakkas kangestuma. Ent ka Ermi viimased sammud olid vaevalised. Viimast kümmet meetrit pole mõtet siiski taga nutta, sest palju kaotsi ei läinud, et neljas koht medali vastu vahetada.