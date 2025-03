Eesti käsipallinaiskond sai ajaloolise võidu

„Võrreldes eilsega on tänane mäng kõvasti paremini alanud,“ analüüsis Eesti koondise treener Martin Kalvet poolajal. „Alina, meie tiimi liider, on saanud oma püssi paukuma ning meid kõvasti aidanud. Paneme täiega edasi ja vaatame, mis teine poolaeg toob“

Vaatamata vastaste taktikalisele muudatusele teise poolaja alguses, kus Suurbritannia hakkas rünnakul mängima ülekaalu, suutis Eesti eduseisu suurendada ja 41. minutil 25:17 ette minna. Kohtumise lõpp oli eestlannade jaoks juba vormistamise küsimus ning väärtuslikku mänguaega said paljud vahetusmängijad. Lõppskooriks tegi Darja Belokurova 35:25.

Tegime eilsest omad järeldused ning tulime täna palju agressiivsemalt peale,“ alustas mängu kokkuvõtet peatreener Ergo Rohi. „Muutsime ühel hetkel kaitseformatsiooni ning see tõi meile täna edu. Saime siit hea emotsiooni kindla võidu pealt kaasa ning võime Euroopa meistrivõistluste valikturniiri lõpuga rahule jääda.“

Alagrupi lõplik seis selgub pärast homset viimast kohtumist Bosnia ja Hertsegoviina ja Suurbritannia vahel, kuid kindel on see, et Eesti ei saa enam väravatevahe tõttu alagrupi võitjaks tulla ehk edasi ei pääse.