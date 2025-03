DELFI VIDEO | Oliver Lüütsepp Võru ehmatavast perioodist: juhtus see, mis on meiega sel hooajal tihti juhtunud

„Alguses saime hästi minema ja kontrollisime olukorda. Teise geimi algus hakkas isegi liiga hästi tulema, aga siis läks kas alateadvuses jalg lõdvemaks või kadus keskendumine ära. Siis juhtus see, mis on sel hooajal meiega tihti juhtunud - tuleb nii halb mõõn sisse, et ei kaota mitte kaks-kolm, vaid viis-kuus punkti järjest. Kui oled selliseid mõõnu üle elanud ja niimoodi mänge kaotanud, siis ükskõik kui suur see mängumehe närv on, see hakkab sind sööma ja sul kuklas elama,“ kommenteeris Lüütsepp.