DELFI VIDEO | Sünnilinna klubi medalile vedanud Henri Treial: kindlasti annab see Võru võrkpallile väga suure tõuke

Nelja hulka pääsemisega juba ajalugu teinud Võru oli pronksimängus Läti klubist üle 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:14), elades teises geimis läbi ühe kurva perioodi, kui 8:3 edust sai 8:11 kaotusseis. Treiali sõnul tehti sellest omad järeldused ning vigade parandus hindele 5+.

„Tunne on väga super! Kõik need fännid, kes kohale tulid ja meile üle Eesti on kaasa elanud - suur aitäh teile! Tunne on suurepärane!“ rääkis Treial Delfi videointervjuus.

Kui palju Võru riietusruumis medalitest on räägitud? „Sellest on juttu olnud ja need on mõtteist ikka läbi käinud. Karikasarjast meil midagi ei tulnud ja kaks medalit oli veel laual. Nüüd on üks,“ vastas Treial.

Tänu millele pronksimäng võideti? „Enesekindlusele. Kui mõnedel momentidel paari punktiga taha jäime ja siis need punktid tasa mängisime, siis see näitabki meie sisu.“

Mida medal Võru võrkpallile tähendab? „Kindlasti annab see meile väga suure tõuke. Sellist asja pole Barrusega ju varem juhtunud. Kogukonnale on see väga-väga kasulik.“

Nurgaründaja Kristo Kollo ütles otseülekande intervjuus: „Alla kolmanda kohe oleks läbikukkumine olnud. Eesmärgid olid suuremad, aga oleme rahul, et selle kätte saime. Meil oli läbi mängu servi- ja vastuvõtunärv sees. Paljud mehed pole selliseid mänge mänginud ja see kandus teistesse meestesse edasi. Kuni viimase geimini ei saanud end mugavalt tunda, aga lõpp hea, kõik hea!“

