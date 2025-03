Peatreener Vassiljev Flora kesisest algusest: saime aru, et jalutamisega kedagi üle ei mängi

„Tegime kasti juures ebavajaliku vea. Karistuslöök oli hästi lahendatud, aga see on iseasi küsimus, kas ta päris nii ka mõtles. Teisel poolajal saime mängu kontrolli alla, lihtsalt otsustav löök jäi puudu. Muidugi Pärnu kaitses südikalt ja võitis. Aga kui oleksime mänginud 90 minutit sellise tempoga nagu teisel poolajal, siis võinuks tulemus parem olla,“ analüüsis Flora peatreener Konstantin Vassiljev kohtumist Soccerneti ülekandes.

Florakad on nüüd hooaja kahest esimesest mängust kogunud vaid ühe punkti. Kusjuures avavoorus päästeti Narva Transi vastu viigipunkt alles lisaminutitel. Kas see teeb Vassiljevit ka pisut murelikuks?

„Kindlasti tahaks võita, aga on palju rohkem olulisi asju kui pelgalt tulemus. Meie mäng vajab igas elemendis parandamist. Potentsiaali on, aga küsimus on selle realiseerimises. Saime esimeste mängudega aru, et jalutamisega me kedagi üle ei mängi ja peame olema valmis algusest lõpuni pingutama,“ sedastas Flora peatreener.