DELFI HOLLANDIS | EM-il võimu näidanud Nazarov: 55 meetri peal sain aru, et jooksen vist üksi

„Uhasin esimesel rajal, mul polnud õrna aimugi, mis toimub. Sain aru, et kõrvalrajal olnud iirlane on siin hooaja tippmargiga. Mõistsin, et kui talle teen ära, siis on edasipääs ilusti olemas. 55 meetri peal sain aru, et jooksen vist üksi,“ meenutas Nazarov eeljooksu.