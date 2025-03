Tuhanded pildid/videod telefonis, tutimüts ja soe jope, pleed alati kaasas. Mis olend on hokiemme?

Delfi avaldab koostöös Eesti Hokiga tänavu 26. aprillist 2. maini Tondiraba jäähallis toimuva IIHF I divisjoni B-grupi jäähoki MM-i eel seeria lugusid Eesti ja maailma hokist, märgilisematest hetkedest ja mängudest, meie ja naabrite ning suurte hokiriikide ajaloost ja tänapäevast.

Kes eales jäähallis hokimängul käinud, sel on kindlasti silma jäänud üks eriline olend – hokiemme. Enamasti ühe väljakul oleva meeskonna värvides tutimütsi ja sooja talvejopesse riietatud, emotsionaalselt pleksiklaasi taga või kõrgemal tribüünil kaasa elamas. Iga litripuude saab hääleka kaasaelamise, visatud väravast rääkimata. Rõõm U-8 või ka U-14 tiimi võidu üle on pea sama suur, kui väljakumängijatel endil, mängujärgselt on hääled sama kähedad kui ManCity fännidel jalgpalli Meistrite Liiga finaalivõidu järel. Kõige krooniks on pidevalt täis saav telefonimälu, kuna nutiseadmesse koguneb kuude ja aastate jooksul sadu ja tuhandeid fotosid-videosid.

Laupäeva- ja pühapäevahommikud jäähallis, bussisõidud turniiridele Riias, Helsingis. Roolis olles, teel trenni ajus vasardav hirmuäratav küsimus – kas rinnakilp ja kindad ikka said hokikotti? Seesmine Waze ütleb Circle K kohviautomaadi kuldkliendile, milline on parim ja kiireim tee halli sõltuvalt nädalapäevast ja liiklusest. Need on märksõnad, millele üheksa emmet kümmest endamisi kaasa noogutab.

Hokiemmeks ei sünnita, selleks kasvatakse. Isegi kui varasem kokkupuude hokiga on olemas, kasvab hokiemme koos oma lapsega. Algus on sama kohmakas, kui nelja-viieaastased jääl torbikute abil ukerdamas. Kumma jala põlvekaitse see parajasti on? Kas rinnakilp ikka sai õiget pidi ja uisupaelad piisavalt kõvasti kinni? Pärast esimesi kõhklevaid kordi ja arglikke pilke riietusruumis teiste vanemate suunas hakkab juba sujuma, viiendal korral läheb juba iseenesest ning teisel aastal on juba piisavalt julgust, et riietusruumi lisandunud uusi hokiemmesid oskajana nõustada.

„Esimest korda pidin kepi teipimist Youtube’i abil õppima“