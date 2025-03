DELFI VIDEO | 18. kohaga piirdunud Tomingas: selleks siin olegi, et Otepää tiiru ja rada tundma õppida

„Päev on väga halvasti alanud. Viimane tiir ebaõnnestus mingil põhjusel. Ise ei tundnud, et vigu teeks. Aga selleks ma siin Otepääl olengi, et õppida seda tiiru tundma ja neid radasid sõitma. See on [2027. aasta] MM-iks hea harjutamine,“ rääkis Tomingas.

Tomingas tunnistas, et tal on olnud pärast MM-i raskusi võistlusvormi hoidmisega. „Pärast MM-i on väga raske end jälle töölainele saada. Talve tippsündmus on läbi. Kuni IBU Cupil tuli olla fännide jaoks olemas, siis pean end lihtsalt kokku võtma ja endast parima andma,“ lisas ta.

Homme on IBU Cupil kavas ühisstardiga sõit. Samasugune etapp on Tehvandil veel ka järgmisel nädalal: kolmapäeval sõidetakse tavadistantsi, reedel sprinti ja laupäeval teatesõite. Publikule on üritus tasuta.

Vaata pikemat intervjuud Tomingaga videost!

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada