Eestil üks konkurent vähem: Saksamaa ei kandideeri korvpalli EMi korraldajaks

Eesti kandidatuuri suurimaks miinuseks on see, et me ei suuda täita rahvusvahelise alaliidu FIBA nõuet, et mängusaal mahutaks vähemalt 10 000 pealtvaatajat. Selleni küündimine on äärmiselt keeruline, aga korvpalliliit loodab Unibet Arenal jõuda vähemalt viiekohalise numbri lähedusse. Selle lahenduseks oleks ajutised tribüünid. Plaan näeb ette, et Unibet Arena (mahutavus hetkel 7200 inimest) mõlemad küljetribüünid ja üks otsatrbüün oleks järsema kaldega. Need kõik annaks juurde 500-700 kohta.