DELFI VIDEO | Paasoja suure sauna järel: kõik peavad peeglisse vaatama

„Tagantjärgi tundub, et me polnud valmis. Eks vastased panid ka hulle sisse ja said enesekindluse, mille pealt said ka kaitses enekindluse kätte,“ sõnas Martin Paasoja mängu kohta, kus Tartu oli korraks isegi 37-punktilises kaotusseisus. „Me teadsime, et neil on head viskajad. Me justkui olime valmis, aga ikkagi ei olnud valmis, et nad avapoolajal meile 13 kolmest panevad.“