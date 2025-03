Tandrevold võitis Nové Město sprindi, Ermits oli eestlannade parimana 40.

Heas hoos prantslased said täna ka neljanda koha, mille võttis Lou Jeanmonnot (1 trahv; +27,1). Soomlanna Suvi Minkkinen teenis seitsmenda koha (0; +38,3).

„See võit on tegelikult üsna emotsionaalne. Minu jaoks on olnud väga raske hooaeg ja hetkeks olin veidi ebakindel, kas suudan üldse laskesuusatamist jätkata,“ sõnas Tandrevold võistluse järel NRK-le.

Veidi üle kahe kuu tagasi tehti talle südame rütmihäirete tõttu operatsioon. „Igaüks on endast nii palju andnud, et saaksin võistelda, aga ma pole suutnud tulemust teha. Mul on olnud nii sügav soov neile midagi tagasi anda,“ jätkas Tandrevold. „Mu vaene kardioloog, ta ei saanud isegi jõulupuhkust. Ta pidi minuga iga päev rääkima, mind rahustama ja aitama mul taastuda.“