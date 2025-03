Skandaal Trondheimi MMil: Norra kahevõistluse äss diskvalifitseeriti meeskonnavõistluses

Graabaki tulemus tühistati reeglite mittevastava suusasideme tõttu. Norra koondis esitas otsuse peale protesti, mille žürii tagasi lükkas.

Norra oleks koos neljakordse olümpiavõitja Graabaki tulemusega saavutanud hüppevõistlusel esikoha ja juhtinuks Austria ees suusasõidu eel 20 sekundiga, kuid nüüd kukutati Norra alles viiendaks. Liidrile Austriale kaotatakse juba minuti ja 42 sekundiga.

Norralased peavad rahvusvahelise suusaliidu (FIS) otsust meelevaldseks.

„See on lihtsalt kurb. Istume ja kaevame endale ise hauda ning tapame oma spordiala millimeetrimõõtudega,“ ütles Norra peatreener Ivar Stuan ajakirjale VG.

„Seda sidet on varem kasutatud ja see on olnud korras. Sideme ainus ülesanne on jalatsit paigal hoida ja see on igal pool hästi toiminud,“ tõdes Stuan, et ei mõista, mida kohtunikud leidsid.

FIS-i võistlusdirektor Lasse Ottesen selgitas Norra meediale diskvalifitseerimise põhjuseid. „Kahjuks ei olnud side reeglitele vastav. Keegi on sellega midagi teinud, et sportasele paremat enesetunnet või muud eelist saada. Klambri sisu on muudetud. See pole seaduslik. Side peab pärinema tootjalt ja seda tuleb kasutada sellisel kujul. Sidemetel on palju erinevaid tehnilisi asju, kuid üks on selge: see peaks olema sümmeetriline. Ja see peaks olema sama nii paremal ja vasakul pool,“ selgitas Ottesen.

„Jörgen Graabak on diskvalifitseeritud, mis on muidugi väga kahetsusväärne. Kuid meie kontrollid teevad oma tööd. Ja kui varustus ei vasta eeskirjadele, siis nii see kahjuks on,“ lisas norralane Ottesen.

Austria meeskond edestas 4x5 km suusasõidu eel Saksamaad vaid kahe sekundiga. Järgnesid Jaapan (+28 sekundit), Soome (+1,26) ja Norra (+1,42).

Suusadistantsiga tõusis maailmameistriks Saksamaa nelik, kes edestas finišis Austriat 6,8 sekundiga ja pronksile sõitnud Norrat 1.39-ga. Neljas oli Soome (+2.08).

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada