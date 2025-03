DELFI HOLLANDIS | „Nutsin, et ei saagi hüppama minna!“ Elisabeth Pihela seljatas enne finaali pääsemist ootamatu mure

„Te ei kujuta ette, mis pinge mul oli! Olin all ooteruumis, kus öeldi, et mu naelikud ei sobi. Naelad on liiga pikad. Reegleid muudeti umbes kolm päeva tagasi. Mina muidugi ei teadnud midagi. Mõtlesin, et Nike’i naelad ikka sobivad. Alati on sobinud. Aga ei!“ meenutas ta.