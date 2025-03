JAANUS KRIISK | Jätame kergejõustikus kontrolljooned alles, ka kaugushüppes!

Näiteks meie ainuke sisetingimustes üle 8 meetri (8.05) hüpanud Tõnu Lepik võib sellest osast tunde rääkida, mis ta tegi, et Nõukogude Liidu koondise esinumbri Igor Ter-Ovanesjaniga võrdselt hüpata, lihvides just viimaste sammude kiirendust ning hüppesse minekut unustamiseni nii staadionil kui ka tänaval. See on kaugushüppe osa veel tänasenigi. Kes viitsib rütmiga vaeva näha, sel on eduks suuremad võimalused. Oska pühenduda!