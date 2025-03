Ralliametnikud mässavad FIA presidendi vastu

Ben Sulayemi nelja-aastane ametiaeg saab läbi detsembris. Presidendiks kandideerides lubas ta muuhulgas FIA tegevuses väga suurt läbipaistvust ja väga tugevate tegevjuhtide ametisse palkamist. „Ma kardan, et need lubadused pole teoks saanud,“ ütles Richards ametlikus kirjas. „Tegelikult on olukord pidevalt halvenenud, sest paljud kogenud FIA liikmed ja vabatahtlikud töötajad vallandati või nad kadusid lihtsalt pildilt.“