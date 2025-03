Autoralli MM-sarja oluline partner on pankroti veerel

P1 Fuelsi rahaline seis on nii kehv, et nad ei suutanud tasuda Keenias tollimakse. Selleks, et legendaarne Safari etapp ikkagi toimuks, maksis vajalikud arved rahvusvaheline autospordiliit. Ent ilmselgelt pole see jätkusuutlik. Järgnevatel nädalatel peaks selguma, kas raskustes ettevõte liigub edasi restruktureerimisprotsessiga või kuulutatakse täiesti maksejõuetuks.