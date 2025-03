Soome meistrivõistlustel võtavad mõõtu Lappi, Latvala ja neli eestlast

SM1 klassis on Rally2 masinate roolis mitu tuntud nime. Toyota Yarisega annab kuuma igapäevaselt MM-sarjas tiimipealikuna tegutsev Jari-Matti Latvala, kellele loeb kaarti taas Juho Hänninen. Veel on soomlastest kohal mullu Hyundai tehasemeeskonda kuulunud Esapekka Lappi, kogenud Teemu Asunmaa ja igapäevaselt rallikrossi MM-sarjas võistlev Niclas Grönholm (kõik kolm Škoda Fabia Rally2).

Üsna esinduslik on ka SM2 arvestus, kus eestlastest on kohal Patrick Enok – Aleks Lesk ning Esmar-Arnold Unt – Denisa-Alexia Parten (mõlemad Ford Fiesta Rally3). Mullu Saaremaa rallil säranud Enokil on passis 19 eluaastat ning Unt on temast aasta noorem.