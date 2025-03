Teibitud ventilatsioon ja magamata ööd. Norra suusatäht võitleb MM-il ränga unetusega

Kui eelnevalt on 33-aastane Weng võitnud maailmameistrivõistlustelt kokku üheksa medalit, siis kodusel MM-il pole ta poodiumile jõudnud. 10 km klassikasõidus oli norralanna viies ning 20 km suusavahetusega sõidus kuues. Kui Norra väljaanne VG proovis sportlaselt uurida, miks Trondheimis toimuv MM on seni olnud Rootsi naiste pidu, siis tekkis üsna omalaadne dialoog.

Kas sa oled uimane?

Miks?

Kas sul on MM-i ajal olnud magamisega probleeme?

Mitu tundi sa eelmisel ööl magasid?

Weng on varemgi tunnistanud, et ta on väga õrna unega ning väiksemadki helid ajavad sportlase öösel üles. Rahvuskoondise treener Sjur Ole Svarstad möönis, et see on mõjutanud ka medaliootustega MM-ile läinud hoolealuse esitusi. „See oleks parem, kui ta saaks enne võistlusi kasvõi veidi magada,“ märkis Svarstad.