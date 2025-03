VIDEO | Kohvri & Lanceloti „Jalkalebo“: külas on vabavõitleja Maikel Astur!

Asturil on tihe side jalgpalliga, aga ühel hetkel tegi alaga lõpparve. „Jalgpall oli asi, mis tuli välja. Kui keska lõpetasin, siis läksin kikkpoksi, aga mängisin Floras esiliigas,“ meenutas nüüdne vabavõitleja. „Kui oleksin olnud räige talent, siis ma poleks ala vahetanud. Olin okei. Aga nagu ikka Flora süsteem... nii palju mängijaid käivad üles-alla ja paljud asjad ei sõltu sinust. Tundsin, et kopp on ees ja vajan muutust. Ma arvan, et oleksin suutnud mängida tagaotsa Premmi satsides.“