FBI pani olümpiasportlase kümne kõige tagaotsituma kurjategija nimekirja

„El Jefe“, „Public Enemy“ ja „James Conrad King“ hüüdnimesid kandev Wedding vedas koos kaaslastega Kolumbiast Põhja-Ameerikasse umbes 60 tonni kokaiini. Kui kümmekond grupeeringu liiget on saadud kätte, siis Wedding on jätkuvalt jooksus. Tõenäoliselt on mees Mehhikos, kus tal on soojad suhted sealse kartelliga.