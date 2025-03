Levadiaga liitus lõbusa nimega keskkaitsja. „Ma ei teadnud varem Eestist midagi, aga siin elavad head inimesed“

„Enne siia tulekut ei teadnud ma Eestist midagi, aga nüüd, kui FCI Levadia mind soojalt vastu võttis, tean, et Eestis elavad head inimesed! Liitumine rohesärkidega on hea algus minu profikarjäärile, sest FCI Levadia on kohalikus mõistes tippklubi. Mul on väga hea meel Eestis ja FCI Levadias olla, mistõttu ootan juba ka fännidega kohtumist,“ rääkis Iboro pressiteate vahendusel.

Klubi president Viktor Levada lisas: „Oli pikk ja raske protsess, et Victory Eestisse kohale jõuaks, kuid mul on väga hea meel, et täna ta lõpuks Tallinnasse jõudis! Tegemist on andeka noormängijaga, kelles näeme suurt potentsiaali. Victory on täpselt selline mängija, keda meil meeskonda on vaja ning kes sobitub meie mängujoonisesse. Nüüd algab kõva töö, et saavutada püstitatud eesmärgid!“