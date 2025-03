OTSEBLOGI JA FOTOD | Sise-EM: Erm vähendas kolmanda kohaga vahet, Roosleht alustas päeva isikliku rekordiga

Skotheim on ka virtuaalne liider, liikudes 6546 punkti tempos. Ka Ehammer liigub enam kui 6500 silma graafikus (6507 p). Meenutame, et Skotheimi nimel olev Euroopa rekord on 6484 p. Sealt edasi on juba suurem vahe. Steinforth (+85 punkti rekordgraafikuga) on virtuaalselt kolmas (6340 p) ja Erm (-105 p) neljas (6235 p). Hauttekeete (+42) liigub 6173 punkti tempos. Roosleht edestab isiklikku rekordit (5940) 18 punktiga ning liigub kaheksanda, Lillemets kaotab oma tippmargile (6089) 227 silmaga ja kulgeb 12. koha graafikus. Avapäeva ülevaadet saab lugeda blogi alt.