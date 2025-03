OTSEBLOGI JA FOTOD | Sise-EM: ilusa teivashüppe teinud Erm astus suure sammu medali suunas!

Seitsmevõistluse teine päev:

Virtuaalselt on liider aga Skotheim, kes liigub 6499 punkti tempos. Ehammer on 6460 punkti graafikus. Tänu teivashüppele tõusis virtuaalselt kolmandaks Erm, kes edestab isikliku rekordi (6340 p) viie silmaga. Steinforth liigub 6319 puntki suunas. Roosleht heitleb Straskyga kuuenda koha nimel, virtuaalselt on tšehhi edu 34 silma.