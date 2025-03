OTSEBLOGI JA FOTOD | Sise EM: Erm kaotas kahe esimese alaga omajagu punkte, Pihela jõudis kõrgushüppes finaali

Eestlaste ja soosikute rekordseeriad:

Virtuaalne liider on kahe ala järel Skotheim, kes kaotab rekordvõistlusele 23 punktiga ehk liigub 6460 punkti tempos. Ehammer (kahe alaga +15 p) liigub 6433 punkti tempos. Erm (-93 p) on 6247 ja virtuaalselt temast mööda tõusnud Steinforth 6315 (+60) punkti graafikus. Virtuaalselt on viies Hauttekeete (+45 p), kes püsib 6175 puntki tempos. Roosleht (+25 ) on liikumas 5965 ja Lillemets (-132) 5857 punkti suunas. Roosleht on hetkel 10. ja Lillemets 11. koha graafikus.