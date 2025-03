Võru Barrus läheb ajaloolist medalit jahtima. „Tahaks trennides rohkem ärevust näha“

„Eks poolfinaali kaotus natuke ikka kripeldab, aga meie esitus seal polnud selline nagu tahaks ja me ei suutnud kahes mängus seda näidata, milleks võimelised oleme. Nüüd tuleb ümber häälestuda ja keskenduda uuele eesmärgile ehk pronksile ja olen püüdnud seda ka meestele rõhutada. Meie klubil medalit veel pole siit liigast ja see on meile oluline. Aga selle võitmiseks on vaja väga korralik esitus teha. Kui pronksi võidame, võib Cronimet liiga hooaega rahuldavaks hinnata, kaotus oleks pettumus,“ ütles Lüütsepp pressiteate vahendusel.

„Ma usun, et mängijad tahavad seda medalit samuti, aga trennides tahaks näha natuke rohkem võitluslikkust ja et selline tähtsa mängu ärevus oleks sees, lisas ta.

Daugavpils on Lüütsepa hinnangul olnud aga ohtlik hooaja algusest peale. „Ütlesin juba sügisel nende treenerile, et tal on sel hooaja korralik sats koos, kellega midagi korda saata. Kuigi vahepeal nende esitused langesid, siis lõpuks on nad taas nelja seas. Nad on rünnakul head ja seal on kvaliteeti, seega peame meie oma blokk-kaitse korralikult tööle saama,“ selgitas Võru peatreener.