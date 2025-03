DELFI HOLLANDIS | Eesti kiireim mees Karl Erik Nazarov loodab mõne aasta taguse maagia üles leida

„Üle ei tasu muretseda, sest kõik tüdrukud on tegelikult tuttavad. Puutun kõigiga erinevatel võistlustel kokku. Pole midagi erilist. Tavaline võistlus, lihtsalt nimi on teine. Tuleb rahulikult oma asja teha,“ sõnas Pihela.

Eestlanna hooaja tippmark on 1.88. Sisetingimustes polegi ta karjääri jooksul kõrgemale hüpanud. Küll on see õnnestunud väljas, Pihela isiklik rekord on 1.92. Ehk sama nagu Apeldoorni sise-EM-i kvalifikatsiooninorm. Võib eeldada, et lõppvõistlusele pääseb ka 1.89-ga, eriti kui see õnnestub ületada esimese korraga.