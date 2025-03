Ilmataat külvab Trondheimi MM-il kaost. Üks võistlus jäeti täna ära, meeste teatesõidu algus nihkus edasi

Juba eile lubati, et neljapäeval on oodata tugevat edela- ja läänetuult kohati kiirusega kuni 50 m/s. Nii muudeti tänast võistluskava: kahevõistluse meeskonnavõistluse suure mäe hüpped ja murdmaameeste teatesõit lükati 1,5 tunni jagu edasi.

Uue kava kohaselt pidid kahevõistlejad mäele pääsema kell 13.30, aga karmid tuuleolud seda lihtsalt ei lase. Kui esialgu lükati võistlust mõnekümne minuti jagu edasi, siis kell 14 paiku teatati, et kahevõistlust täna ei toimugi.

Võistluskomitee pole veel teatanud, mis päeval meeskonnavõistlus ära peetakse. Tõenäoliselt juhtub see homme. „Me püüame valmis saada plaani, mis mahutaks selle homsesse kavva,“ rääkis FIS-i võistluste juht Lasse Ottesen Dagbladetile.

14.30 paiku teatas FIS, et murdmaameeste 4 x 7,5 km teatesõidu algus on pool tundi edasi lükkunud, et korraldajad jõuaksid tuulest maha rebitud plakatid ja väravad võistluspaigas taas paika tõsta. Meeste teatesõit algab kell 15.30.