DELFI HOLLANDIS | Suur eelvaade: kes on kes sise-EM-i seitsmevõistluses? Kui kindel medalisoosik on Erm?

Kes on favoriidid?

Mitmevõistluses on tihti soosikute ring lai, vahel on tõsiseid medalipretendente lausa kümmekond. Tänavusel sise-EM-il on valikut lihtsam teha. Teistest eristuvad Sander Skotheim, Simon Ehammer ja Johannes Erm. Kõik on mitmekordsed tiitlivõistluste medalimehed ja peaks olema heas vormis.