Rootsi suusatäht pidi MM-i ootamatult pooleli jätma

Neljapäeval teatasid rootslased, et Halfvarsson jätab tervislikel põhjusel suurvõistluse sootuks pooleli. Tänases meeste teatesõidus asendab teda Truls Gisselman. „Hetkel on tal ainult külmetuse sümptomid. Peame veel välja selgitama, kas tal on viirushaigus või mitte,“ selgitas Expressenile koondise arst Rickard Noberius.