TÄNA OTSEBLOGI | Kuidas läheb Eesti laskesuusameestel Nove Mesto MK-l?

Meeste 10 km võistlus algab kell 19.40. Eestlastest on stardis Kristo Siimer (stardinumber 3), Rene Zahkna (35) ning debütant Karl Rasmus Tiislär (87).

MK-sarja sprindiarvestuse liider on norralane Sturla Holm Lägreid, kes edestab koondisekaaslast Johannes Thingnes Bö’d vaid kahe punktiga. MK-sarja üldarvestuses on esikoht samuti Lägreidi käes, kes edestab Bö’d seal 48 punktiga. Mõlemad mehed on stardis ka täna.