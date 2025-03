DELFI HOLLANDIS | Väikese tagasilöögi läbi elanud Johannes Erm rahustas poolehoidjaid: seis pole halb, eesmärk on medal

Reedel seitsmevõistlust alustav Erm tõdes, et päris terve ta polnud. „Mingi imelik nohu on olnud. Päris nii värske ma ei ole, nagu tahaks olla. Aga medal on ikka eesmärgiks, vaatame, mis saab,“ rääkis ta.

26-aastane tallinnlane jäi nohuseks eelmise nädala keskpaigas. Apeldoornis ei tohiks see teda enam kuigivõrd segada, küsimus on selles, kas samm on nii terav ja plahvatust nii palju kui võiks. Erm hindas, et nohu tõttu pole seisund nii hea kui eelmisel aastal Glasgow sise-MM-il pronksmedalit võites. Siis tuli punkte 6340.