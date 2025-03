DELFI HOLLANDIS | Tõkkesprinterite duell kella ja iseendaga. Verlin usub külma närvi, Suumann seljatas karjääri tõsiseima trauma

Meie naiste tõkkesprindis näib olevat toimunud võimuvahetus. Vähemalt käesoleval sisehooajal. Viimastel aastatel oli pügala võrra parem pigem Suumann (32), nüüd on kiiremat minekut näidanud Verlin (28). Viimase nimel on jaanuarikuust 60 m tõkkesprindi Eesti rekord 8,06. Kokku on Verlin teinud kahe kuuga üheksa jooksu, mis on etemad Suumanni hooaja tippmargist 8,25.

Laias laastus on põhjuseid on kaks. Esiteks on Mägide treeningrühmaga liitunud Verlin teinud sammu edasi, samal ajal segas Suumanni ettevalmistust oktoobris juhtunud vasaku reie tagalihase kõõluse väike rebend. Sestap läheb Apeldoornis kõrgemate sihtidega starti just Verlin. Mõlemad sihivad pääsu 16 parema sekka ehk poolfinaali, ent Verlin võib õigustatult loota paari kümnendiku võrra kiiremat aega.

„See on iga minu tasemel tõkkejooksja unistus, et joosta uude sekundisse. Sümboolne asi, mida tahaks,“ vastas Verlin Eesti ajakirjanike küsimusele, kas kaheksa sekundi alistamise plaan on endiselt jõus.

