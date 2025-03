DELFI TRONDHEIMIS | „Nühime päevas mitu kilomeetrit suusapõhju.“ Eesti multifunktsionaalne hooldetiim tippriikide luksusele loota ei saa

Käimasoleva MM-i ilmastikutingimused on määrdemeeste jaoks väljakutsuvad: kord sajab vihma, siis lume ja lörtsi vahepealselt ollust, ette on tulnud ka võistluseid, kus sadu pole ning radu on soolatud. Eesti koondise hooldemeeskond, eesotsas Eero Bergmaniga on neis oludes tulnud seni kenasti toime. Väikseid tagasilööke ja ebaõnnestumisi on küll esinenud, kuid neid tuleb ette absoluutselt kõikidel koondistel.