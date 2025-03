Aasta meessportlane Johannes Erm: „Eesti fännid oskavad kaasa elada!“

Ermil on seljataga võimas aasta, mis tõi Euroopa meistrivõistlustelt kuldmedali kümnevõistluses ja sisemaailmameistrivõistlustelt pronksmedali seitsmevõistluses. Uut hooaega alustab ta elevusega. „Vorm on järjest paremaks läinud ning ootan võistlusi,“ räägib ta.

Sportlasena hindab ta väga, kui tema sooritusele kaasa elatakse. Ole sa kergejõustiklane, iluuisutaja või murdmaasuusataja, igasugune toetus annab tema sõnul sportlasele lisatõuke. Veel enam siis, kui rahvusvaheline tippvõistlus tuuakse koju kätte. 19. märtsil Tallinna Lauluväljakul toimuv murdmaasuusatamise MK-etapp on Ermi sõnul just selline, kuhu rahvas võiks kaasa elama tulla.

„Minu arvates on väga mõnus kui kodupublik kaasa elab, see annab ikka teise tunde. Eestlased kohe oskavad spordivõistlustele kaasa elada. Muidugi kui publikut ei oleks, annaks me ikka endast parima, aga mingisugune lisaboost on see kindlasti,“ sõnab Erm.

„Ükskõik mis alal või kuskohas me ei võistle, silmanurgast näeme ju ikka Eesti lippe. Mäletan, et Budapesti MM-il kaks aastat tagasi kui mina, Janek Õiglane ja Karel Tilga tegime kolmekesi kõvad tulemused, siis mäletan, et isegi enne 1500 meetri jooksul oli ülikõrgelt tribüünilt kosta eesti keelt. Sellistel hetkedel mõtled, et meid on küll vähe, aga samas suudame täita päris palju,“ arvab ta.

Murdmaasuusatamine ise ei ole Ermile aga üldse võõras.“Kui mul jalavigastus oli, siis ma suusatasin üsna palju. Nüüd viimasel kahel talvel ei ole kahjuks jõudnud, aga nii murdmaasuusatamine kui mäesuusatamine on meie peres au sees. Vabatehnika on lõbusam, aga sõidan ise pigem klassikat, sest sellest on kergejõustikus rohkem kasu. Mul on päris head suusad ka,“ muigab ta.

Tallinna MK-etapi naiste kvalifikatsioon algab 19. märtsil kell 16.30, meeste kvalifikatsioon kell 16.50. Finaalid toimuvad kell 19.00, millele järgneb autasustamine. Piletid on müügil Piletitaskus ning lisainfo võistluste kohta leiab veebilehelt www.tallinn-nordic.ee .

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada