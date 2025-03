Üle 100 valija! Mitu neist on otseselt seotud Aivar Pohlakuga ja kui suurt tuge saab Ragnar Klavani tiim?

Lisaks kuupäevale on sama palju juttu olnud ka kahe potentsiaalse kandidaadi toetushäältest. Ragnar Klavan on välja öelnud, et tal on kandideerimiseks vajalikud toetushääled koos. Oma tiimi tutvustamisel tõdes ta, et paberil on 20 klubi allkirjad. Praegune president Aivar Pohlak on Delfi Spordile omakorda tunnistanud, et temal on olemas suurusjärgus 70 toetusallkirja. Praeguse seisuga on jalgpalliliidul 106 liiget. Lõpuks on valimine aga salajane.