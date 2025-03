SUUR LUGU | Suurte sihtidega vabavõitleja Maikel Astur: neil, kes julgevad oma unistused välja öelda, kipuvad need täide minema

Päev, mil Maikel Astur sai aru, et on tavaline surelik nagu kõik teisedki. Kikkpoksijakarjääri kümne järjestikuse võiduga alustanud Asturi vastaseks oli Rakveres 2018. aastal toimunud Yakuza Fight’il valgevenelane Dzimitry Filipau. „Olin muinasjutulise alguse tõttu härga täis. Kümnest võidust kuus või seitse olid nokaudid. Video järgi ei tundunud ta midagi erilist, keskpärane aeglane võitleja. Arvasin, et võtan ta põlvedega või lihtsalt tempoga maha. Aga kohe, kui matš algas, sain aru, et midagi on valesti. Jalutasin enne matši spordihallis ringi, tegin pilti ja rääkisin sõpradega ega olnud seetõttu fookuses. Lõin talle vasaku jab’i, lasin parema käe alla ja tema kontreeris mind vasaku pika haagiga. Ja oligi lights out! Avasin silmad, vaatasin lakke, kõik käis ringi. Sel hetkel sain aru, kui karm see sport on – miski pole sulle garanteeritud. Mäletan, et vahtisin kodus kinnist televiisorit ja mõtlesin, kuidas see juhtus. See tundus sel hetkel maailma lõpuna. Mõtlesin, kas see ongi minu tase,“ meenutas Astur reaalsuskontrolli, mis tegi temast professionaalsema sportlase. Enam ei siiberda ta enne matše mööda saali ringi, vaid istub oma tiimiga riietusruumis ja loob õiget meeleolu rangelt nelja seina vahel.